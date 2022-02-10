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ГИБДД опровергла информацию о массовых проверках общественного транспорта Калуги

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 10.02.2022 17:31 2 982
ГИБДД опровергла информацию о массовых проверках общественного транспорта Калуги

Как мы уже рассказывали, в четверг, 10 февраля, в Калуге возникли проблемы в работе общественного транспорта.

По сообщению наших читателей, не ходят маршрутные автобусы 29, 61, 75, 77, 80 и 81. Не отображается этот транспорт и на «Яндекс.Картах».

Люди сообщают, что больше часа ждали на остановках, а потом многие все-таки вызывали такси.

Городская управа объяснила проблемы проверками ГИБДД.

- Сотрудниками ГИБДД проводятся проверки на соответствие транспортных средств требованиям, предъявляемым к ним при перевозке пассажиров. Сбои в расписании движения транспорта происходят при выявлении сотрудниками ГИБДД нарушений перевозчиком действующего законодательства, - заявили в администрации.

Однако в УГИБДД по Калужской области опровергли эти данные.

- Госавтоинспекция в текущую неделю не проводит проверки общественного транспорта, - рассказали нам вечером 10 февраля в управлении.

По словам представителей ГИБДД, инспекторы работают в штатном режиме, никаких рейдов по маршруткам не проводится.

По нашей информации, отсутствие маршруток на улицах 10 февраля, а также неделей ранее, может быть связано с некими непубличными спорами между перевозчиками и городской администрацией насчет тарифа на проезд. Напомним, с 1 февраля стоимость билета в автобусах и троллейбусах Калуги сравнялась – 25 рублей. В городской управе проблему пока не комментируют.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 10.02.2022 17:31 2 982
Тэги: авто транспорт гибдд
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