Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 11 февраля

Ночью и днем в пятницу, 11 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 10 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 10 февраля до 6:00 11 февраля:

ул. Жукова (от д. 52 до пл. Победы, четная сторона);

ул. Дарвина (участок от ул. Ленина вдоль здания православной гимназии до ул. Театральной);

ул. Дзержинского (от ул. Николо-Козинской до ул. Ленина, между ул. Ленина и ул. Московской);

ул. Николо-Козинская (от ул. Кирова).

Вывоз снега днем 11 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Воронина (завершение работ);

ул. Марата (продолжение работ);

ул. Кирова;

ул. Ленина (участки от ул. Дзержинского до ул. Суворова, от пл. Вокзальной до ул. Карла Либкнехта);

ул. Аллейная;

ул. 5-ая линия (возле дома 4, радиус).

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