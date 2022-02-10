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В Калуге вновь возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 10.02.2022 16:42 11 2236
В Калуге вновь возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта

В четверг, 10 февраля, жители Калуги массово жалуются на проблемы в работе общественного транспорта.

Наш читатель Алексей сообщил об отсутствии автобусов №80 и №81.

- Сам стоял с 14:30 до 15:30 на остановке 81-го на Кирова. Вызвали такси, таксист сказал, что, вроде как, бастуют, - рассказал Алексей. - Почему не предупредили и по какому поводу, неизвестно. Люди в шоке.

Про отсутствие транспорта на других маршрутах калужане сообщают на странице губернатора в «ВКонтакте».

- Почему по 29 маршруту ездит один автобус, все маршрутки бастуют? – написала Светлана Уралова. - Ребенок полчаса стоит на сквере Медсестер и не может уехать. Что за беспредел?

- С 15:00 до 15:40 не было ни одной маршрутки на Гагарина 77 и 75, - сообщила также Анна Дорошева. - С чем это связано? Может и не было дольше, пришлось ехать на такси.

Ситуацию прокомментировали представители городской управы.

- Сегодня на маршрутах общественного транспорта города сотрудниками ГИБДД проводятся проверки на соответствие транспортных средств требованиям, предъявляемым к ним при перевозке пассажиров, - заявили в администрации. - Сбои в расписании движения транспорта происходят при выявлении сотрудниками ГИБДД нарушений перевозчиком действующего законодательства.

Напомним, похожая ситуация с транспортом наблюдалась в Калуге неделю назад – 3 февраля.

В управлении ГИБДД по Калужской области пока не смогли прокомментировать, с чем именно связаны проверки.

UPD. ГИБДД опровергла информацию о массовых проверках общественного транспорта Калуги Маршрутки не ходят не из-за инспекторов.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 10.02.2022 16:42 11 2236
Тэги: авто транспорт
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