Шапша попросил федеральное правительство выделить деньги на реконструкцию трассы М3 «Украина»
В четверг, 10 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие провел вице-премьер Марат Хуснуллин.
Одна из тем обсуждения – реконструкция трассы М3 «Украина» на участке с 65 по 124 километр (от подмосковного поселка Киевский до деревни Чулково Малоярославецкого района)
- Прошу вас рассмотреть этот вопрос и увеличить финансирование работ, начиная с текущего года, до объемов, позволяющих завершить реконструкцию дороги к 2024 году, - обратился Шапша к Хуснуллину.
Он аргументировал это тем, что на региональных и местных дорогах области смертность при ДТП сократилась почти вдвое, а на федеральных - выросла на 23%.
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