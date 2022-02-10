Шапша попросил федеральное правительство выделить деньги на реконструкцию трассы М3 «Украина»

В четверг, 10 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Одна из тем обсуждения – реконструкция трассы М3 «Украина» на участке с 65 по 124 километр (от подмосковного поселка Киевский до деревни Чулково Малоярославецкого района)

- Прошу вас рассмотреть этот вопрос и увеличить финансирование работ, начиная с текущего года, до объемов, позволяющих завершить реконструкцию дороги к 2024 году, - обратился Шапша к Хуснуллину.

Он аргументировал это тем, что на региональных и местных дорогах области смертность при ДТП сократилась почти вдвое, а на федеральных - выросла на 23%.

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