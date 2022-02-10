В Калуге новая остановка с usb-розетками появилась у Дворца спорта

На улице Ленина в Калуге смонтировали новый остановочный павильон рядом с Дворцом спорта. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Остановка оборудована подсветкой и usb-розетками. В ближайшее время там должно появиться электронное табло, на котором будет отображаться время прибытия общественного транспорта.

- Появится новая остановка и у здания областной филармонии, - пояснил Денисов. - Мы помним, что калужане очень просили проработать этот вопрос. Место там специфическое: тротуар на этой стороне узкий, установить стандартную по ширине остановку нельзя, так как она перекроет весь тротуар. Поэтому коллеги из управления экономики вместе с инвестором подробно рассмотрели разные варианты и остановились на «нетиповом» остановочном комплексе. Его обещают смонтировать до конца месяца. Такой и от солнца, и от дождя укроет, и помехой для пешеходов не будет.

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