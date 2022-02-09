Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 10 февраля
Ночью и днем в четверг, 10 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 12 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 9 февраля до 06:00 10 февраля:
- ул. Луначарского (от ул. Кутузова до ул. Знаменской),
- ул. Знаменская (от ул. Луначарского вниз),
- ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Воскресенской),
- ул. Дзержинского (от ул. Николо-Козинской до ул. Московской, нечетная сторона),
- ул. Театральная (завершение работ),
- ул. Генерала Попова,
- ул. Фомушина.
Вывоз снега днем 10 февраля с 8:00 до 17:00:
- ул. Воронина (завершение работ),
- ул. Марата (продолжение работ),
- ул. Ленина (участок от ул. Дзержинского до ул. Кирова, участок от пл. Вокзальной до ул. Карла Либкнехта),
- ул. Маяковского (тротуар вдоль оврага),
- Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до ул. Моторной).
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