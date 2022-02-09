Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 10 февраля

Ночью и днем в четверг, 10 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 12 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 9 февраля до 06:00 10 февраля:

ул. Луначарского (от ул. Кутузова до ул. Знаменской),

ул. Знаменская (от ул. Луначарского вниз),

ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Воскресенской),

ул. Дзержинского (от ул. Николо-Козинской до ул. Московской, нечетная сторона),

ул. Театральная (завершение работ),

ул. Генерала Попова,

ул. Фомушина.

Вывоз снега днем 10 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Воронина (завершение работ),

ул. Марата (продолжение работ),

ул. Ленина (участок от ул. Дзержинского до ул. Кирова, участок от пл. Вокзальной до ул. Карла Либкнехта),

ул. Маяковского (тротуар вдоль оврага),

Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до ул. Моторной).

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