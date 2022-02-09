Шапша хотел бы купить электромобиль для поездок в магазин и на дачу

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША хочет купить себе электромобиль. О планах он рассказал в интервью агентству «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 февраля.

- Да. У меня есть такое желание. Но я бы однозначно выбрал недорогую модель, бюджетный вариант, для семьи - поехать в магазин, на дачу, - прокомментировал он. - Я даже попробовал себя за рулем электромобиля.

По словам Шапши, есть планы по созданию в Калужской области сети заправок для электротранспорта.

- Мы хотим гарантировать, что любой приехавший на электрокаре в регион сможет на всем пути следования зарядиться, - подчеркнул он.

Губернатор также рассказал о работе с инвесторами, которые могут наладить производство электромобилей в Калужской области. Это те автопроизводители, которые уже работают в регионе.

Также Калуга открыта для сотрудничества с Tesla. Напомним, в прошлом году Шапша обращался к Илону Маску через «Твиттер».

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