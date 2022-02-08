Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 11 улиц для вывоза снега 9 февраля

Ночью и днем в среду, 9 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 11 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 8 февраля до 06:00 9 февраля:

ул. Жукова (продолжение работ);

ул. Пацаева (завершение работ);

ул. Карпова (участок от ул. Марата до ул. Ленина);

ул. Театральная (от ул. Кропоткина до ул. Дарвина, от ул. Дзержинского в сторону ул. Дарвина);

ул. Генерала Попова;

ул. Фомушина.

Вывоз снега днем 9 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Воронина (завершение работ);

ул. Марата;

ул. Ленина (участок от ул. Ленина, 93 до ул. Дзержинского, от пл. Вокзальной до ул. Билибина);

ул. Молодежная (от дома 32 до Грабцевского шоссе);

ул. Железняки (участок от ул. Ароматной до Галантуса).

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