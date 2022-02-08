В Калуге страховая компания выплатила 1,3 миллиона рублей владельцу автомобиля, на который упала сосулька
В 2021 году в Калуге страховая компания выплатила владельцу автомобиля «Фольксваген Туарег» 1,3 миллиона рублей после того, как на машину упала сосулька. Во вторник, 8 февраля, об этом сообщило Агентство страховых новостей.
Инцидент произошел на улице Парижской Коммуны. Автомобиль был застрахован по КАСКО.
Эта выплата стала крупнейшей в России по случаям, когда на машины с крыш падал лед.
В среднем автомобилисты получают по КАСКО 126 тысяч рублей при падении на транспортные средства снега и льда.
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