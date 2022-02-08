В Калуге страховая компания выплатила 1,3 миллиона рублей владельцу автомобиля, на который упала сосулька

В 2021 году в Калуге страховая компания выплатила владельцу автомобиля «Фольксваген Туарег» 1,3 миллиона рублей после того, как на машину упала сосулька. Во вторник, 8 февраля, об этом сообщило Агентство страховых новостей.

Инцидент произошел на улице Парижской Коммуны. Автомобиль был застрахован по КАСКО.

Эта выплата стала крупнейшей в России по случаям, когда на машины с крыш падал лед.

В среднем автомобилисты получают по КАСКО 126 тысяч рублей при падении на транспортные средства снега и льда.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!