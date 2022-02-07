Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 8 февраля

Ночью и днем во вторник, 8 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 7 февраля до 06:00 8 февраля:

ул. Жукова;

ул. Пацаева (завершение работ);

ул. Театральная (от ул. Кропоткина до ул. Дарвина, продолжение работ от ул. Дзержинского в сторону ул. Дарвина).

Вывоз снега днем 8 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Воронина;

ул. Знаменская (от ул. Беляева до ул. Луначарского);

путепровод (продолжение работ).

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