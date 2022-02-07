В Калуге проложат новую дорогу параллельно улице Хрустальной

В апреле 2022 года в Калуге должны начать работы по прокладке новой дороги между улицами Чехова и Хрустальной у школы №22. Об этом сообщил 6 февраля городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Участок в 350 метров заасфальтируют, будут вынесены коммуникации, обустроены тротуары и освещение.

Стоимость работ составит около 66 миллионов рублей.

Сейчас готовится документация для аукциона.

Также Денисов рассказал, что есть планы по созданию новой дороги от улицы Маяковского до перекрестка Грабцевского шоссе и улицы Зерновой.

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