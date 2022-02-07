В Калуге за выходные очистили тротуары на 37 улицах

За субботу и воскресенье, 5-6 февраля, в Калуге очистили от снега и льда тротуары на 37 улицах. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, работы проведены на улицах Суворова, Фомушина, Комфортной, Горького, Телевизионной, Плеханова, Пролетарской, Киевка-2, Первомайской, Заводской, Моторной, Театральной, Достоевского, Тарусском проезде, Григоровом переулке и других.

В понедельник городские службы собираются привести в порядок тротуары на 16 улицах: Зеленая, Красноармейская, Врубовая, Промышленная, б-р Моторостроителей, Мичурина, Азаровская, переулок Хрустальный, поселок Куровской и других.

Напомним, в субботу уборку тротуаров в Калуге раскритиковал губернатор Владислав Шапша. Денисов позже сообщил, что готовится закупка новой техники.

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