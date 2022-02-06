Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 7 февраля

Ночью и днем в понедельник, 7 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с пяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 6 февраля до 06:00 7 февраля:

ул. Знаменская (от ул. Луначарского до ул. Беляева);

ул. Пацаева;

ул. Дзержинского (от ул. Баумана до ул. Рылеева);

ул. Театральная.

Вывоз снега днем 7 февраля с 8:00 до 17:00:

Путепровод.

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