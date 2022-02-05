В Калуге вывезут снег с улицы Московской 6 февраля

Ночью и днем в воскресенье, 6 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с одной улицы. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

Дорожники и ночью, и днем будут работать на улице Московской в районе путепровода.

Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях движения.

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