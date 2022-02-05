В Калуге общественный транспорт изменит маршруты из-за перекрытия Гагаринского моста 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля, в Калуге будет частично перекрыт Гагаринский мост через Оку. С 6:00 до 20:00 со стороны Правого берега по нему можно будет проехать, а обратно нет. Это связано со съемками сериала Comedy Club Production c рабочим названием «Неличная жизнь». Главную роль в нем играет Алексей Серебряков.

Из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта.

Троллейбус №18 все-таки будет ходить, хотя ранее и сообщалось о полной отмене. Но только от Дубравы до сквера Мира и обратно.

все-таки будет ходить, хотя ранее и сообщалось о полной отмене. Но только от Дубравы до сквера Мира и обратно. Муниципальные автобусы № 4, 18, 23(л), 24(л), 25, 25(л), 26, 27, 28, 29, 29(л), 36, 44, 72, 76, 83, 93 при движении в сторону Правого берега поедут через Южный обход (Анненки – Шопино - Правый берег).

- Движение указанных маршрутов в обратном направлении будет осуществляться без изменений, - сообщает городская управа.

Схема перекрытия моста.

Частные перевозчики, обслуживающие Правый берег, вероятно, также поедут по третьему мосту в Анненках. Хотя в соцсетях жители правобережных районов высказывают опасения, что маршруток в этот день можно и не дождаться.

Напомним, киношники собираются сбросить с моста в реку старый автомобиль, замаскированный под «Майбах». После съемок машину достанут из воды.

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