Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 5 февраля

Ночью и днем в субботу, 5 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 4 февраля до 06:00 5 февраля:

ул. Набережная;

ул. Марата (от ул. Пушкина до ул. Достоевского);

Синие мосты;

ул. Дзержинского (от ул. Баумана до ул. Рылеева);

пер. Григоров (завершение работ).

Вывоз снега днем 5 февраля с 8:00 до 17:00:

Путепровод.

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