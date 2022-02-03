Городской голова Калуги объяснил проблемы с транспортом проверками ГИБДД

Как мы уже рассказывали, в четверг, 3 февраля, в Калуге возникли проблемы с работой общественного транспорта. На остановках некоторые маршрутки приходилось ждать больше часа. Ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Коллеги провели соответствующую проверку, - рассказал он. - Установлено, что сбои в движении произошли в связи с проверками ГИБДД по наличию тахографов в маршрутных транспортных средствах. Сейчас городской транспорт работает в стандартном режиме.

Напомним, с 1 января вступило в силу требование ко всем городским автобусам иметь тахограф.

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