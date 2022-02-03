Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 4 февраля

Ночью и днем в пятницу, 4 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 12 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 3 февраля до 06:00 4 февраля:

ул. Достоевского (завершение работ);

ул. Марата (от ул. Пушкина до ул. Достоевского);

Синие мосты;

ул. Зерновая (четная сторона от ул. Тарутинской до ул. Радищева);

ул. Дзержинского (от ул. Баумана до ул. Рылеева);

пер. Григоров.

Вывоз снега днем 4 февраля с 8:00 до 17:00:

Путепровод;

ул. Баррикад 8, 10, 12;

ул. Пролетарская;

Грабцевское шоссе (к заводу Тайфун вдоль тротуара);

ул. Тарутинская (вдоль тротуара к Малиновке);

ул. Войкова (от ул. Николо-Козинской до ул. Степана Разина вдоль тротуара).

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