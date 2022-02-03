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Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 4 февраля

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 03.02.2022 16:53 2 496
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 4 февраля

Ночью и днем в пятницу, 4 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 12 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 3 февраля до 06:00 4 февраля:

  • ул. Достоевского (завершение работ);
  • ул. Марата (от ул. Пушкина до ул. Достоевского);
  • Синие мосты;
  • ул. Зерновая (четная сторона от ул. Тарутинской до ул. Радищева);
  • ул. Дзержинского (от ул. Баумана до ул. Рылеева);
  • пер. Григоров.

Вывоз снега днем 4 февраля с 8:00 до 17:00:

  • Путепровод;
  • ул. Баррикад 8, 10, 12;
  • ул. Пролетарская;
  • Грабцевское шоссе (к заводу Тайфун вдоль тротуара);
  • ул. Тарутинская (вдоль тротуара к Малиновке);
  • ул. Войкова (от ул. Николо-Козинской до ул. Степана Разина вдоль тротуара).

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 03.02.2022 16:53 2 496
Тэги: авто дороги снег
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