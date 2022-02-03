В Калуге наблюдаются серьезные перебои в работе общественного транспорта

В среду, 3 февраля, жители Калуги начали массово жаловаться на работу общественного транспорта.

В соцсетях появилась информация, что водители отказываются выходить на маршрут. Большое скопление транспорта маршрута №29 возле Калуги-1 отметили пассажиры, которым надо на Правобережье.

Наши читатели сообщают о том, что наблюдаются чудеса на Малинниках.

– 50 минут прождали на Ольговке, – сообщает Екатерина ГОРЕЛОВА.

- На конечной восьмерки ни одной маршрутки или тралика, - пишет нам местная жительница Елена. - У нас такого вообще не бывает! Это точно бастуют водилы!

– Прождали 1 час на 25 школе. Ни одной маршрутки и автобуса ни на Ольговку, ни в центр. Беспредел!!! – возмущается Елена КИСЛОВА.

По нашей, пока неофициальной информации, причиной забастовки являются штрафы за отсутствие тахографов, которые, согласно вступившим с 1 января правилам, обязаны установить на каждой маршрутке. И вот в Калуге якобы начали штрафовать за это водителей, а так как нужные приборы установлены далеко не у всех, водители предпочли просто не выезжать в город, чтобы не нарываться на неминуемые штрафы.

Нам удалось связаться с одной из компаний-перевозчиков. Мы задали вопрос о причинах отсутствия транспорта на маршрутах. Наличие проблемы там подтвердили, но сообщать подробности отказались, отметив, что проблема временная.

UPD. Городской голова Калуги объяснил проблемы с транспортом проверками ГИБДД.

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