Главная Новости Авто и транспорт
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге наблюдаются серьезные перебои в работе общественного транспорта

Автор: Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото из архива.
Опубликовано: 03.02.2022 16:38 2 1361
В Калуге наблюдаются серьезные перебои в работе общественного транспорта

В среду, 3 февраля, жители Калуги начали массово жаловаться на работу общественного транспорта. 

В соцсетях появилась информация, что водители отказываются выходить на маршрут. Большое скопление транспорта маршрута №29 возле Калуги-1 отметили пассажиры, которым надо на Правобережье.

Наши читатели сообщают о том, что наблюдаются чудеса на Малинниках.

– 50 минут прождали на Ольговке, – сообщает Екатерина ГОРЕЛОВА.

- На конечной восьмерки ни одной маршрутки или тралика, - пишет нам местная жительница Елена. - У нас такого вообще не бывает! Это точно бастуют водилы!

– Прождали 1 час на 25 школе. Ни одной маршрутки и автобуса ни на Ольговку, ни в центр. Беспредел!!! – возмущается Елена КИСЛОВА.

По нашей, пока неофициальной информации, причиной забастовки являются штрафы за отсутствие тахографов, которые, согласно вступившим с 1 января правилам, обязаны установить на каждой маршрутке. И вот в Калуге якобы начали штрафовать за это водителей, а так как нужные приборы установлены далеко не у всех, водители предпочли просто не выезжать в город, чтобы не нарываться на неминуемые штрафы.

Нам удалось связаться с одной из компаний-перевозчиков. Мы задали вопрос о причинах отсутствия транспорта на маршрутах. Наличие проблемы там подтвердили, но сообщать подробности отказались, отметив, что проблема временная.

UPD. Городской голова Калуги объяснил проблемы с транспортом проверками ГИБДД.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Автор: Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото из архива.
Опубликовано: 03.02.2022 16:38 2 1361
Тэги: авто транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Калужская сбытовая компания получила Паспорт коллективного иммунитета
Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги по выявлению незаконного использования электроэнергии за 2021 г.
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Ангиография сосудов головного мозга в деталях
Почему нельзя экономить на мужской обуви
Причины скачать Google Play Market на смартфон

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru