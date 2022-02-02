В Калуге из-за съемок сериала Comedy отменят троллейбусы №18, автобусы поедут через Южный обход

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 6 февраля, с 6:00 до 20:00 в Калуге будет ограничено движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина. Это связано со съемками сериала Comedy Club Production c рабочим названием «Неличная жизнь». Главную роль в нем играет Алексей Серебряков.

Вечером в среду управление городского хозяйство сообщило, как в связи с закрытием моста в сторону Правого берега будет ходить общественный транспорт.

Троллейбусы маршрута № 18 ходить не будут.

ходить не будут. Муниципальные автобусные маршруты 4, 18, 23(л), 24(л), 25, 25(л), 26, 27, 28, 29, 29(л), 36, 44, 72, 76, 83, 93 в сторону Правого берега будут ездить по третьему мосту через Оку в Анненках и Южному обходу. С Правого берега – обычным путем.

- Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех оборудованных остановочных пунктах по пути следования, - подчеркнули в управлении горхозяйства.

Калужан просят в этот день заранее планировать поездки.

Напомним, ранее городские власти заявляли, что на мосту будет перекрыта лишь одна полоса.

Киношники собираются сбросить с моста в реку старый автомобиль, замаскированный под «Майбах». После съемок машину достанут из воды.

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