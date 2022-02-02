Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 3 февраля

Ночью и днем в четверг, 3 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 2 февраля до 06:00 3 февраля:

ул. Достоевского (от ул. Плеханова до ул. Московской);

ул. Заводская (от ул. Хрустальной до МФЦ);

проезд вдоль сквера Воронина (от ул. Поле Свободы до ул. Московской);

ул. Подгорная (от ул. Жукова до СК Труд).

Вывоз снега днем 3 февраля с 8:00 до 17:00:

дамба (завершение работ);

мост через р.Ока;

ул. Достоевского ( перекресток с ул. Пацаева, перекресток с ул. Театральной);

ул. Суворова (платные парковки);

ул. Рылеева (платные парковки);

ул. Марата (платные парковки).

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