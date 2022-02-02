В Калуге 6 февраля ограничат движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина из-за съемок сериала «Неличная жизнь»

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 6 февраля, в Калуге будет ограничено движение на Гагаринском мосту. В среду, 2 февраля, городская управа уточнила, что проезд может быть затруднен с 6:00 до 20:00. Также частично перекроют улицу Гагарина.

Ограничения связаны со съемками сериала Comedy Club Production c рабочим названием «Неличная жизнь». Главную роль в нем играет Алексей Серебряков.

- Съемочный процесс будет проходить на Гагаринском мосту через Оку, - пояснили в городской управе. - В связи с этим движение и по мосту, и по улице Гагарина в сторону выезда из города будет ограничено.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Городская управа опубликовала схему перекрытия. Судя по этой схеме, движение в сторону Правого берега будет полностью перекрыто.

Ранее сообщалось, что киношники собираются сбросить с моста в реку старый автомобиль, замаскированный под «Майбах». После съемок машину достанут из воды.

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