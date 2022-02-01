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Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 2 февраля

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.02.2022 19:27 0 306
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 2 февраля

Ночью и днем в среду, 2 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 1 февраля до 06:00 2 февраля:

  • ул. Луначарского;
  • ул. Воскресенская;
  • ул. Максима Горького;
  • пл. Телевизионная;
  • ул. Труда.

Вывоз снега днем 2 февраля с 8:00 до 17:00:

  • дамба Яченского водохранилища (продолжение работ).

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.02.2022 19:27 0 306
Тэги: авто снег дороги
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