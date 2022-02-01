Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 2 февраля
Ночью и днем в среду, 2 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 1 февраля до 06:00 2 февраля:
- ул. Луначарского;
- ул. Воскресенская;
- ул. Максима Горького;
- пл. Телевизионная;
- ул. Труда.
Вывоз снега днем 2 февраля с 8:00 до 17:00:
- дамба Яченского водохранилища (продолжение работ).
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!