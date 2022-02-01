В Калуге стоимость проезда в общественном транспорте повысилась до 25 рублей с 1 февраля
Со вторника, 1 февраля, в Калуге до 25 рублей повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление на минувшей неделе приняла городская Дума.
Ранее за проезд в троллейбусах калужане с 2017 года платили 19 рублей, в автобусах – 22 рубля.
Месячный проездной на два вида транспорта при неограниченном количестве поездок подорожал с 700 до 1000 рублей.
Стоимость проездного на 22 поездки на два вида транспорта:
- сроком действия 1 месяц - 425 рублей, прирост - 21,43%;
- сроком действия 2 месяца - 455 рублей, прирост - 21,33%;
- сроком действия 3 месяца - 485 рублей, прирост - 21,25%.
Стоимость льготного проездного билета при неограниченном количестве поездок сроком действия 1 месяц на два вида транспорта (троллейбус, автобус):
- для учащихся образовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования - 265 рублей,
- для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения - 365 рублей,
- для пенсионеров (за исключением граждан, имеющих право на бесплатный) - 585 рублей.
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