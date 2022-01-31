Губернатор поручил продлить жителям Калуги льготные проездные билеты дистанционно и доставить на дом

В понедельник, 31 января, на еженедельном совещании правительства Калужской области обсудили вопрос перевыпуска электронных карт для льготного проезда в общественном транспорте Калуги. Речь шла о картах 2017 года выпуска, срок действия которых 5 лет. Заменить нужно более 30 тысяч билетов.

Губернатор Владислав ШАПША поручил городскому голове привлечь специальные службы и волонтеров, чтобы доставить домой пенсионерам продленные льготные билеты.

- У нас подошли к замене льготные проездные на общественный транспорт. Часть из них вам удалось продлить в электронном виде, а часть, судя из тех комментариев, которые я видел и публикаций, потребовали личной явки людей в ограниченное количество мест, определенное «Управлением Калужского троллейбуса», - отметил Шапша, обращаясь к городскому голове Дмитрию ДЕНИСОВУ. – В нынешней ситуации это крайне не благоприятное решение, связанное с распространением ковида. Мы наоборот ограничиваем скопление людей в общественных местах. А здесь получается, мы ветеранов, пенсионеров своими руками приглашаем прийти, чтобы поменять эти проездные билеты. Что вы предложите, чтобы этого избежать?

- Визит все равно будет необходим, чтобы избежать массового скопления людей, мы увеличили срок действия этих проездных билетов до конца февраля месяца, поставили дополнительные терминалы. В выходные дни работали для этого, - ответил Дмитрий Денисов. - В настоящий момент скопления людей не наблюдается. На подходе к зданию «Калужского троллейбуса» их встречают и, если нужно, просят подождать или прийти попозже.

- А почему нельзя просто передать эти карты через волонтеров или «Почту России»? – уточнил губернатор.

- Есть специально оборудованные терминалы, где находятся сотрудники, - сказал городской голова. - Необходим визит человека, как в банк, чтобы продлить эту карту.

- Им новую карту будут выдавать или этой же будет пользоваться?

- Новую карту, Владислав Валерьевич.

- Вот я об этом и говорю. Организуйте дистанционный сбор информации, кому такие карты нужны, люди к вам обратятся, а вы им просто выпустите эту карту и передадите через волонтеров или службу доставки.

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