Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 13 улиц для вывоза снега 31 января
Ночью и днем в понедельник, 31 января, в Калуге планируется вывезти снег с 13 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 30 января до 06:00 31 января:
- Ул.Кутузова;
- пер. Воскресенский (завершение работ);
- ул. Воскресенская;
- дорога Калуга - Тула (от моста через Оку до ул. Генерала Попова);
- ул. Генерала Попова;
- Сиреневый б-р;
- ул. Фомушина;
- ул. 65 лет Победы;
- ул. Московская (от разворотного кольца п. Северный до пл. Московской);
- ул. Майская;
- ул. Дорожная;
- ул. Зерновая (от ул. Тарутинской до Грабцевского шоссе);
- Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до пл. Маяковского).
Вывоз снега днем 31 января с 8:00 до 17:00:
- Ул. Московская (в районе путепровода).
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