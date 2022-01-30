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Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 13 улиц для вывоза снега 31 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.01.2022 16:40 0 136
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 13 улиц для вывоза снега 31 января

Ночью и днем в понедельник, 31 января, в Калуге планируется вывезти снег с 13 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 30 января до 06:00 31 января:

  • Ул.Кутузова;
  • пер. Воскресенский (завершение работ);
  • ул. Воскресенская;
  • дорога Калуга - Тула (от моста через Оку до ул. Генерала Попова);
  • ул. Генерала Попова;
  • Сиреневый б-р;
  • ул. Фомушина;
  • ул. 65 лет Победы;
  • ул. Московская (от разворотного кольца п. Северный до пл. Московской);
  • ул. Майская;
  • ул. Дорожная;
  • ул. Зерновая (от ул. Тарутинской до Грабцевского шоссе);
  • Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до пл. Маяковского).

Вывоз снега днем 31 января с 8:00 до 17:00:

  • Ул. Московская (в районе путепровода).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.01.2022 16:40 0 136
Тэги: авто дороги снег
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