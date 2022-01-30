Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 13 улиц для вывоза снега 31 января

Ночью и днем в понедельник, 31 января, в Калуге планируется вывезти снег с 13 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 30 января до 06:00 31 января:

Ул.Кутузова;

пер. Воскресенский (завершение работ);

ул. Воскресенская;

дорога Калуга - Тула (от моста через Оку до ул. Генерала Попова);

ул. Генерала Попова;

Сиреневый б-р;

ул. Фомушина;

ул. 65 лет Победы;

ул. Московская (от разворотного кольца п. Северный до пл. Московской);

ул. Майская;

ул. Дорожная;

ул. Зерновая (от ул. Тарутинской до Грабцевского шоссе);

Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до пл. Маяковского).

Вывоз снега днем 31 января с 8:00 до 17:00:

Ул. Московская (в районе путепровода).

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