Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 30 января

Ночью и днем в воскресенье, 30 января, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 29 января до 06:00 30 января:

Ул. Гагарина.

Вывоз снега днем 30 января с 8:00 до 17:00:

ул. Набережная;

пер. Воскресенский (начало работ от налоговой);

ул. Ленина, 30 (парковочный карман);

ул. Веры Андриановой (от ул. Баррикад вдоль Дворца спорта);

ул. Поле Свободы (д/с «Белочка»).

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