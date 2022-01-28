Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 29 января

Ночью и днем в субботу, 29 января, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 28 января до 06:00 29 января:

ул. Богородицкая;

пер. Кирова;

ул. Пухова (от ул. Высокой вниз к Яченскому водохранилищу).

Вывоз снега днем 29 января с 8:00 до 17:00:

ул. Баррикад (от ул. Ленина до Грабцевского шоссе);

ул. Подвойского (завершение работ);

пер. Кирова (завершение работ);

ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Плеханова).

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