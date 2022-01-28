В Калуге оборудовали 22 новых проекционных пешеходных перехода

В Калуге оборудовали еще 22 проекционных пешеходных перехода. В пятницу, 28 января. об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы выполнены за счет денег, которые сэкономили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Теперь в Калуге 64 проекционных перехода. Первые 42 появились вблизи школ в прошлом году.

- Оборудование великолепно проявило себя в ходе эксплуатации, - заявили в управлении горхозяйства. - Если в прошлом году мы устанавливали проекционное оборудование у всех школ, то в этом году мы пошли дальше и продолжили установку на пути следования детей в школы.

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