Горуправа Калуги предупредила об эвакуации шести брошенных автомобилей

В Калуге собираются эвакуировать еще шесть брошенных на улицах и во дворах автомобилей. В пятницу, 28 января, об этом сообщила городская управа.

3 февраля с 10:00 до 13:00 пройдет осмотр машин. Горуправа просит собственником присутствовать на этом мероприятии.

Если владельцы не уберут авто, то их принудительно эвакуируют. Сроки при этом не называются.

Публикуем список машин:

ул. Суворова, 121, «Хендай» светло-вишневого цвета, К982МУ40,

ул. Василия Стригунова, 8, «Рено Меган» светло-серо-голубого цвета, Т019ЕМ199,

ул. Георгия Амелина, 12, «Форд Транзит» белого цвета, М172ВТ40,

ул. Николо-Козинская, 57, «Хонда» серебристого цвета, Е940НК77,

ул. Правды, 19, «Мерседес» оранжевого цвета, М629РВ40,

ул. Садовая, 124, «Рено Клио» серого цвета, В984ММ40.

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