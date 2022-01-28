ГИБДД Калужской области посоветовала водителям не выезжать на дороги из-за снега и гололедицы

На выходных, 29-30 января, в Калужской области ожидается ухудшение дорожных условий из-за снега и гололедицы. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Водителям, особенно начинающим, в Госавтоинспекции посоветовали воздержаться от поездок и пересесть на общественный транспорт.

Пешеходов при этом призывают использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!