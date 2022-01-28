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В Калуге водитель «Киа» за ночь дважды попался пьяным за рулем

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2022 10:49 6 1270
В Калуге водитель «Киа» за ночь дважды попался пьяным за рулем

В Калуге 43-летний водитель автомобиля «Киа» за одну ночь дважды попался пьяным за рулем. В пятницу, 28 января, об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калужской области.

Сначала его остановили у бара. От мужчины исходил запах алкоголя, речь его была бессвязной. Результат освидетельствования показал, что он пьян.

Но спустя несколько часов этот же человек опять попался на глаза другому экипажу ДПС, когда двигался по дороге задним ходом. От второго освидетельствования водитель отказался. Он заявил полицейским, что хотел переставить машину.

Полиция опубликовала видео.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2022 10:49 6 1270
Тэги: авто гибдд полиция видео
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