В Калуге объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции северного въезда в город

Городская управа Калуги 27 января объявила аукцион по поиску подрядчика для реконструкции дороги между поселком северный и окружной.

Работы по приведению в порядок северного въезда в город оценили в 717 миллионов рублей. Именно такую максимальную сумму готовы заплатить из бюджета.

Заявки принимаются до 4 февраля, сообщил в пятницу городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Согласно проектной документации, работы должны быть завершены в декабре 2022 года.

Участок от микрорайона Северный до окружной дороги расширят до четырех полос. Там также обустроят тротуары, освещение и светофоры. Работы будут выполняться за счет федеральных средств.

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