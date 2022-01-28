На нескольких улицах Калуги затруднено движение из-за снега и ДТП

Утром в пятницу, 28 января, на нескольких улицах Калуги затруднено движение.

Заторы образовались на улице Московской, Азаровской, Терепецкое Кольцо, Глаголева, Зерновой, Телевизионной, Плеханова и Гагарина, дороге между Анненками и Силикатным.

Очевидцы сообщают о ДТП на улицах Московской и Гагарина.

Затрудняет движение и метель.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день.

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