Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 28 января

Ночью и днем в пятницу 28 января, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 января до 06:00 28 января:

ул. Подвойского;

2-ой Красноармейский переулок (от ул. Воробьевской до ул. Кутузова);

ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Театральной, от пер. Гостинорядского до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Воскресенской);

ул. Циолковского (от ул. Королева в сторону ул. Волкова по одной стороне).

Вывоз снега днем 28 января с 8:00 до 17:00:

путепровод (от ул. Азаровской в сторону ул. Кубяка);

ул. Пролетарская (от ул. Рылеева, 6 до ул. Пролетарской, 21);

ул. Поле Свободы (от пл. Телевизионной, продолжение работ);

ул. Баумана (продолжение работ);

ул. 65 лет Победы (продолжение работ).

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