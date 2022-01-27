Главная Новости Авто и транспорт
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 28 января

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.01.2022 17:13 0 765
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 28 января

Ночью и днем в пятницу 28 января, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 января до 06:00 28 января:

  • ул. Подвойского;
  • 2-ой Красноармейский переулок (от ул. Воробьевской до ул. Кутузова);
  • ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Театральной, от пер. Гостинорядского до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Воскресенской);
  • ул. Циолковского (от ул. Королева в сторону ул. Волкова по одной стороне).

Вывоз снега днем 28 января с 8:00 до 17:00:

  • путепровод (от ул. Азаровской в сторону ул. Кубяка);
  • ул. Пролетарская (от ул. Рылеева, 6 до ул. Пролетарской, 21);
  • ул. Поле Свободы (от пл. Телевизионной, продолжение работ);
  • ул. Баумана (продолжение работ);
  • ул. 65 лет Победы (продолжение работ).

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.01.2022 17:13 0 765
Тэги: авто снег
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании рекомендует отдать предпочтение онлайн-сервисам
В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Пополнение в «IT-семье» ЦФО: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта в Калуге
Житель г. Малоярославец, не дожидаясь суда, погасил долг за электроэнергию в размере 390 тысяч рублей
Калужане могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
В 2021 году более 1000 должников остались без электроснабжения
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Доставка готового бетона
Как выбрать ткань для пошива одежды
Выбор надувной лодки ПВХ для охоты

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru