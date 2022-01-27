В Калуге началась подготовка документации для реконструкции Грабцевского шоссе

В четверг, 27 января, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ поручил начать подготовку проектно-сметной документации для реконструкции двухкилометрового участка Грабцевского шоссе между улицами Зерновой и Прончищева.

Несколько лет назад такой документ уже был подготовлен, но сейчас устарел.

- У нас большие планы на развитие этой части города, - заявил Денисов. - Там находятся несколько крупных промышленных предприятий, гипермаркеты, МРЭО ГИБДД, путь в аэропорт, а с недавних пор ведётся активное жилищное строительство. Дорогу осилит идущий, и сегодня мы сделали ещё один шаг.

По словам городского головы, проектно-сметная документация будет подготовлена за счет собственников частной компании, чей магазин расположен на указанном участке Грабцевского шоссе.

Ожидается, что проект будет готов к концу 2022 года.

Когда начнется сама реконструкция, пока загадывать рано. Финансирование можно будет искать на областном или федеральном уровне только после подготовки документации.

Денисов также напомнил, что в нынешнем году начнутся работы по реконструкции въезда в Калугу со стороны Северного.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!