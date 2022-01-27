В Калуге городская управа выплатит 347 тысяч рублей водителю, наехавшему на незакрытый колодец

В Калуге областной суд оставил без изменения решение районного о выплате компенсации водителю автомобиля «Ягуар», который в сентябре 2019 года повредил свое авто на улице Тульской. В четверг, 27 января, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Управление городского хозяйства городской управы выплатит автомобилисту 347 тысяч рублей материального ущерба.

Как отмечают в суде, чиновники свою вину не признавали, утверждая, что деньги должна выплачивать фирма-подрядчик. Однако инцидент произошел 3 сентября 2019 года, а контракт с подрядчиком был подписан 21 сентября.

- Доказательств, что фирма-подрядчик вела ремонтные работы на данном участке дороги в отсутствие договора, представлено не было, - подчеркнули в суде.

Напомним, летом и осенью 2019 года в Калуге затянулся ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда десятки улиц оставались разрытыми. Машины и люди проваливались в открытые колодцы.

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