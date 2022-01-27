В Калуге четыре улицы перекроют из-за киносъемок

В феврале в Калуге будет перекрываться движение на четырех улицах из-за проведения киносъемок. В четверг, 27 января, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

4 февраля с 6:00 до 24:00:

ул. Марата,

ул. Кропоткина,

ул. Карпова.

С 6:00 9 февраля до 6:00 10 февраля:

пер. Воскресенский на участке от ул. Воскресенской до ул. Луначарского.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Опубликованы схемы перекрытия.

Ранее городская управа Калуги сообщала, что продюсерская компания Comedy Club Production с 16 января снимает в Калуге комедийный сериал с рабочим названием «Неличная жизнь». Главную роль в нем исполняет Алексей Серебряков, однако в калужских съемках он не участвует.

В воскресенье, 6 февраля, в Калуге будет ограничено движение на Гагаринском мосту. Киношники сбросят с него автомобиль «Майбах».

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