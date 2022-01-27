В Калуге четыре улицы перекроют из-за киносъемок
В феврале в Калуге будет перекрываться движение на четырех улицах из-за проведения киносъемок. В четверг, 27 января, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
4 февраля с 6:00 до 24:00:
- ул. Марата,
- ул. Кропоткина,
- ул. Карпова.
С 6:00 9 февраля до 6:00 10 февраля:
- пер. Воскресенский на участке от ул. Воскресенской до ул. Луначарского.
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.
Опубликованы схемы перекрытия.
Ранее городская управа Калуги сообщала, что продюсерская компания Comedy Club Production с 16 января снимает в Калуге комедийный сериал с рабочим названием «Неличная жизнь». Главную роль в нем исполняет Алексей Серебряков, однако в калужских съемках он не участвует.
В воскресенье, 6 февраля, в Калуге будет ограничено движение на Гагаринском мосту. Киношники сбросят с него автомобиль «Майбах».
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