В Калужской области планируется установить шесть новых пунктов весового контроля

В течение 2022 года в Калужской области планируется установить два новых пункта автоматического весового контроля в Боровском и Малоярославецком районах. В 2023 году должны появиться еще четыре такие автоматические рамки. В среду, 26 января, об этом сообщили в правительстве региона.

- Это один из эффективных способов выявления нарушений действующего законодательства в сфере перевозок крупногабаритных грузов, - прокомментировал 26 января министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ. - Опыт показывает, что количество нарушителей после обустройства постов автоматизированного весового контроля значительно снижается, а это значит, что уменьшается ущерб автодорогам.

Ранее четыре пункта весового контроля были установлены в Дзержинском, Медынском, Тарусском и Ферзиковском районах. С некоторыми из них осенью возникли проблемы.

Также в 2022 году будут установлены 10 камер контроля скорости. Еще 13 – в 2023 году.

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