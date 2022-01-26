Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 11 улиц для вывоза снега 27 января
Ночью и днем в четверг, 27 января, в Калуге планируется вывезти снег с 11 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 26 января до 06:00 27 января:
- ул. Чичерина (от ул. Социалистической до Воинского кладбища, завершение работ);
- ул. Пухова;
- ул. Театральная (от ул. Дарвина до ул. Карпова, вдоль ТЮЗ, платная парковка на пересечении с улицей Дзержинского);
- ул. Карпова (продолжение работ);
- ул. Кирова, 2б, 6 (платная парковка).
Вывоз снега днем 27 января с 8:00 до 17:00:
- ул. Салтыкова-Щедрина (продолжение работ);
- ул. Болотникова (продолжение работ);
- ул. Поле Свободы (от пл. Телевизионной);
- ул. Льва Толстого (продолжение работ);
- ул. 65 лет Победы (продолжение работ);
- ул. Баумана (вдоль арбитражного суда).
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