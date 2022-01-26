Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 11 улиц для вывоза снега 27 января

Ночью и днем в четверг, 27 января, в Калуге планируется вывезти снег с 11 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 26 января до 06:00 27 января:

ул. Чичерина (от ул. Социалистической до Воинского кладбища, завершение работ);

ул. Пухова;

ул. Театральная (от ул. Дарвина до ул. Карпова, вдоль ТЮЗ, платная парковка на пересечении с улицей Дзержинского);

ул. Карпова (продолжение работ);

ул. Кирова, 2б, 6 (платная парковка).

Вывоз снега днем 27 января с 8:00 до 17:00:

ул. Салтыкова-Щедрина (продолжение работ);

ул. Болотникова (продолжение работ);

ул. Поле Свободы (от пл. Телевизионной);

ул. Льва Толстого (продолжение работ);

ул. 65 лет Победы (продолжение работ);

ул. Баумана (вдоль арбитражного суда).

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