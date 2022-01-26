В Калуге движение по улице Кропоткина перекроют с 27 по 29 января

С 22:00 четверга, 27 января, до 20:00 субботы, 29 января, в Калуге будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы

Перекрытие связано с проведением в районе сквера Ленина сельскохозяйственной ярмарки.

Торговать продуктами там будут 28 и 29 января.

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