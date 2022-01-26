В Калуге водитель и трое пассажиров автобуса оштрафованы за нарушение масочного режима

В Калуге при очередной проверке общественного транспорта и такси выявлены нарушители масочного режима. В среду, 26 января, об этом сообщил руководитель управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ.

Без маски ехали один из водителей автобуса и трое пассажиров.

Всего было проверено 15 автобусов и 11 такси.

Согласно постановлению правительства Калужской области, масочный режим в связи с распространением коронавируса действует до 28 февраля.

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