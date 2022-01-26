В Калуге стоимость проезда в общественном транспорте повысили до 25 рублей

Утром в среду, 26 января, депутаты городской Думы Калуги поддержали повышение тарифов на проезд в автобусах и троллейбусах «Управления Калужского троллейбуса». Против роста цен проголосовали лишь два народных избранника, еще двое воздержались.

С 1 февраля одна поездка будет стоить 25 рублей.

Как рассказал на заседании гордумы директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ, реальная себестоимость одной поездки составляет 35-40 рублей. Однако тариф в 25 рублей устанавливается с учетом социального характера транспортных услуг.

Также в обсуждении депутатов прозвучала инициатива ежегодно повышать стоимость проезда на уровень инфляции. Этот вопрос будет рассматриваться.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!