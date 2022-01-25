В Калуге запустят первый автобус с терминалом для самостоятельной оплаты проезда

В Калуге в ближайшие дни планируется запустить первый автобус с терминалом для самостоятельной оплаты проезда. Он будет работать на маршруте №97 «Швейная фабрика – Северный - Канищево», сообщили во вторник, 25 января, в управлении городского хозяйства.

С помощью терминала можно будет оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Наличные будет принимать водитель.

- Позже возможно использование проездных на данном терминале, - пояснили в горхозяйстве.

Автобус с новым терминалом будет работать в тестовом режиме.

Войти в автобус можно будет через переднюю дверь.

Напомним, с 1 февраля в Калуге планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 рублей.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!