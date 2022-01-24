Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 25 января

Ночью и днем во вторник, 25 января, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 24 января до 06:00 25 января:

ул. Максима Горького;

ул. Московская, 188;

ул. Зерновая (от ул. Тарутинской до ул. Радищева, продолжение работ).

Вывоз снега днем 25 января с 8:00 до 17:00:

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Болотникова (вдоль школы);

ул. 65 лет Победы (продолжение работ);

2-й Городской проезд (от Синих мостов до Степного проезда, продолжение работ);

ул. Билибина (участок от пл. Московской до ул. Телевизионной, продолжение работ).

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!