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Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 25 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2022 19:02 4 339
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 25 января

Ночью и днем во вторник, 25 января, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 24 января до 06:00 25 января:

  • ул. Максима Горького;
  • ул. Московская, 188;
  • ул. Зерновая (от ул. Тарутинской до ул. Радищева, продолжение работ).

Вывоз снега днем 25 января с 8:00 до 17:00:

  • ул. Салтыкова-Щедрина;
  • ул. Болотникова (вдоль школы);
  • ул. 65 лет Победы (продолжение работ);
  • 2-й Городской проезд (от Синих мостов до Степного проезда, продолжение работ);
  • ул. Билибина (участок от пл. Московской до ул. Телевизионной, продолжение работ).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2022 19:02 4 339
Тэги: авто дороги снег
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