В Калуге вывезут снег с девяти улиц 24 января

Ночью и днем в понедельник, 24 января, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 23 января до 06:00 24 января:

65 лет Победы;

ул.Никитина (участок от ул.Луначарского до ул.Н.Козинская - завершение работ);

ул.Зерновая (от ул.Тарутинская до ул.Радищева - 2 стороны);

ул.Болотникова (от ул.Жукова вдоль школы по ул.Болотникова).

Вывоз снега днем 24 января с 8:00 до 17:00:

ул.С.Щедрина;

ул.Платова (продолжение работ);

ул.Болотникова (от ул.Жукова вдоль школы по ул.Болотникова (продолжение работ);

2й Городской проезд (от Синих мостов до Степного проезда, продолжение работ);

ул.Билибина (участок от пл.Московская до ул.Телевизионная- продолжение работ).

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