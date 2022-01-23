В Калуге вывезут снег с девяти улиц 24 января
Ночью и днем в понедельник, 24 января, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 23 января до 06:00 24 января:
- 65 лет Победы;
- ул.Никитина (участок от ул.Луначарского до ул.Н.Козинская - завершение работ);
- ул.Зерновая (от ул.Тарутинская до ул.Радищева - 2 стороны);
- ул.Болотникова (от ул.Жукова вдоль школы по ул.Болотникова).
Вывоз снега днем 24 января с 8:00 до 17:00:
- ул.С.Щедрина;
- ул.Платова (продолжение работ);
- ул.Болотникова (от ул.Жукова вдоль школы по ул.Болотникова (продолжение работ);
- 2й Городской проезд (от Синих мостов до Степного проезда, продолжение работ);
- ул.Билибина (участок от пл.Московская до ул.Телевизионная- продолжение работ).
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