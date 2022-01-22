Горуправа Калуги просит убрать автомобили с трех улиц для вывоза снега 23 января

Ночью и днем в воскресенье, 23 января, в Калуге планируется вывезти снег с трех улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 22 января до 06:00 23 января:

Ул. Гагарина.

Вывоз снега днем 23 января с 8:00 до 17:00:

ул. Билибина (от ул. Ленина до пл. Московской);

пл. Московская.

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