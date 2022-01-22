В Калуге депутаты рассмотрят вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте 26 января

В среду, 26 января, депутаты городской Думы Калуги рассмотрят вопрос повышения стоимости проезда в автобусах и троллейбусах «Управления Калужского троллейбуса».

Соответствующий пункт содержится в повестке заседания, назначенного на этот день.

Как мы уже рассказывали, повысить тариф до 25 рублей планируется с 1 февраля.

С 2017 года билет в автобусах Калуги стоит 22 рубля, в троллейбусах - 19 рублей. Планируемое подорожание составит 13% и 31% соответственно.

Перевозчики заявляют, что не могут дальше работать на маршрутах при такой цене билета.

Билеты на месяц или определенное количество поездок подорожают в среднем на 22%.

Повысить тарифы планировалось в марте прошлого года. Однако тогда против выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, и депутаты единогласно проголосовали против повышения стоимости проезда.

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