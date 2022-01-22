В Калуге установили новые дорожные знаки на улице Тульской

В Калуге на перекрестке улиц Тульской и Горького установили новые дорожные знаки. Информационные таблички «Глухие пешеходы» призваны обратить внимание водителей на то, что проезжую часть в этом месте могут пересекать пешеходы с нарушением слуха, сообщили в пятницу, 21 января, в управлении городского хозяйства.

Эксперимент на перекрестке продлится до конца 2022 года. После этого власти Калуги будут оценивать, насколько он успешный и нужно ли ставить такие знаки в других местах.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!