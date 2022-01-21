В Калуге появятся улицы Чайная и Кофейная

В пятницу, 21 января, городская Дума Калуги опубликовала проекты нескольких решений, которые касаются наименования новых улиц на окраинах областного центра.

В деревне Ильинка для двух улиц подобрали названия Чайная и Кофейная. Такие варианты предложил местный житель, обратившийся в городскую управу с ходатайством. Среди других, которые мужчина предлагал, были также Ясная, Жасминовая, Православная, Заветная, Бирюзовая, Первопроходцев и Воздухоплавателей.

В деревне Петрово должна появиться улица Ивановская.

А рядом с Тарутинской предложено назвать улицу именем Комбата Сергея Козлова. Ходатайство в горуправу подало областное отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Сергей Козлов родился в Калуге в 1952 году. В 1980-м за боевые подвиги в Афганистане был удостоен звания Героя Советского Союза. Скончался в 1993 году от инсульта. Козлов является почетным гражданином Калуги.

Ранее мы рассказывали, что в деревне Груздово две улицы назовут в честь международного детского центра «Артек».

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